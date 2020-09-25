Американська модель Ебігейл Речофрд похвалилася розкішною фігурою, одягнувшись в мереживну білизну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на знімку красуня позує в мереживній білизні, ефектно присівши на стіл. Доповнювали образ знаменитості практично невидимим макіяжем і зачіскою.

Уточнимо, що пікантний наряд максимально підкреслював красу знаменитості.

Сам кадр модель вирішила ніяк не підписувати, а її шанувальників вона позбавила такої можливості, викинувши фотографію в Сторіс.

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На фото Ебі позувала в лосинах і з великим декольте. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи фігуру і найапетитніші місця. Красуня волосся залишила розпущеним, а сама зробила селфі в дзеркало, дивлячись у свій телефон.

Фанати не ставили лайки й не ставили коментарі, але так і хочеться сказати: "неперевершена, шикарна дитинко".

Уточнимо, що легендарна 28-річна знаменитість прославилася досить давно. Коли модель зрозуміла, що може стати відомою завдяки своїй зовнішності, слава не змусила себе чекати, адже красуня відрізнялася від своїх конкуренток.

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