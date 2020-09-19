Известная модель Эбигейл Рэтчфорд предстала полностью обнаженной 

Звезда обладает пышными формами, благодаря которым приобрела большую популярность в сети,  пишет Politeka.net. Модель не очень часто публикует фото в Инстаграм, будто давая своим поклонникам привыкнуть. 

Так, модель решила побаловать подписчиков в Инстаграм, опубликовав снимок, на котором предстала полностью обнаженной. 

Горячая красотка прикрыла большую грудь руками со светлым маникюром. Огромные прелести были прижатыми друг к другу и смотрелись очень искусительно. 

От стройной фигуры и накаченных рук - нельзя оторваться. 

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Ослепительная модель сделала высокую прическу, и несколько выпавших прядей обрамляли лицо и легли на шею. Звезда смотрела в сторону, приоткрыв пышные губы. Различные аксессуары дополнили образ. 

За час пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети оценили великолепные объемы знаменитости и написали ей массу приятных слов. 

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Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в желтом бикини, которое преимущественно состояло из веревочек. Звезда стояла перед зеркалом в ванной, рядом с умывальником. Эби показывала свою фигуру и аппетитные места, а на фоне можно увидеть большое панорамное окно и ванну. 

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд покорила видом в тонком, едва не прозрачном боди с трендовым принтом этого года. Звезда позировала, просто распустив длинные и ровные локоны за спину и нагнувшись вперед. Выпятив свои ягодицы, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу отметили поклонники.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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