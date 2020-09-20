Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась упругими формами в ярком алом бикини

Модель публикует в социальной сети Инстаграм яркие фото, отснятые для рекламы белья и пижам. Так как девушка является представителем модных брендов, она старается сниматься в самых разных локациях. Снимки на природе, просто на улице и на пляже собирают больше всего комментариев.

На фан-аккаунтах также поклонники Эби публикуют ее лучшие фото и кадры, которые модель не показывала в основном профиле. Яркий снимком, на котором Эби позировала в алом бикини, едва ли скрывающем ее пышные формы, девушке удалось соблазнить сеть. Загорелое тело, идеальные локоны и привлекательная внешность не оставили никого равнодушными.

«Императрица красоты 💖🤠», «Забавно, ты так стоишь, но я уже прыгаю😁😍😉💘», «Hermosa красивая», «Вот это да!! Мама Миа!», «Это не все плохо», «Вот это да???? Очень потрясающе 😍 Куколка дерзит», «Мне нравится, что я люблю это, лол», «Мира недостаточно 💋», «😋 красивое место королева отличного стиля 👑», «😍😮 я не могу тебе поверить».

Мы также писали, что 28-летняя знаменитость прославилась довольно давно. Когда модель поняла, что может стать известной благодаря своей внешности, слава не заставила себя ждать, ведь красотка отличалась от своих конкуренток. Саму Эби, на удивление, не сравнивают с семейством Кардашьян, как Деми Роуз или Алену Омович.

Наоборот, красавица поражает внешностью без всяких сравнений. Рэтчфорд была моделью для таких журналов, как Esquire , Maxim , ZOO Weekly , Sports Illustrated Swimsuit , People Magazine. Сейчас она является амбассадором модной одежды известного бренда и белья, поэтому в ее Инстаграм стало довольно много публикаций из профессиональных съемок.

Изредка появляются домашние фото. На фото, на котором Эби позировала, прикрывшись одной простынью в белоснежной постели, она выглядела по-домашнему потрясающе. Именно это и отметили пользователи социальной сети Инстаграм.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"