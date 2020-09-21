Американская модель Эбигейл Рэтчфорд снова взбудоражила стильным кадром в одном лишь белье

Эби любит привлекать внимание в Инстаграм благодаря стильным фото для мужских журналов и кадров, сделанных для рекламы белья и кружевных халатов, которые так нравятся девушке. Рэтчфорд является востребованной моделью, поэтому также на страницах фотографов, онлайн-магазинов и на фан-аккаунтах появляется все больше кадров с девушкой.

На одном из таких снимков Эбигейл удалось подразнить поклонников образом в короткой синей маечке и простых трусиках красного цвета, лямки которых она соблазнительно приподняла. Эффектная брюнетка смогла удачно подчеркнуть свои формы и не перейти грани приличий в столь смелом, пусть и простом наряде. Чтобы не показать много лишнего, Рэтчфорд повернулась к объективу боком.

«Вау, это мило 🔥👅👅😍», «Привет, дорогая, я люблю тебя, дорогая», «Красивый образ у этой искусной дамочки», «Просто терпеливо жду здесь», «Красивая девочка😋», «прохладой повеяло», «Ух ты! 😍», «Abigail Hermosa💖💖💖», «Очень милая и очаровательная девушка», «Я болею от такой красоты❤», «Хорошо 💕💝», «Королева всех брюнеток 😍😍😍», «Абсолютно потрясающе !!».

Мы также писали, что модель публикует в социальной сети Инстаграм яркие фото, отснятые для рекламы белья и пижам. Так как девушка является представителем модных брендов, она старается сниматься в самых разных локациях. Снимки на природе, просто на улице и на пляже собирают больше всего комментариев.

На фан-аккаунтах также поклонники Эби публикуют ее лучшие фото и кадры, которые модель не показывала в основном профиле. Яркий снимком, на котором Эби позировала в алом бикини, едва ли скрывающем ее пышные формы, девушке удалось соблазнить сеть. Загорелое тело, идеальные локоны и привлекательная внешность не оставили никого равнодушными.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"