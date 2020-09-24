Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя, восхитив фанатов

На фото Эби позировала в лосинах и с большим декольте. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя фигуру и самые аппетитные места. Красотка волосы оставила распущенными, а сама сделала селфи в зеркало, смотря в свой телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не ставили комментарии, но так и хочется сказать: "Непревзойденная, шикарная детка".

Сообщалось, что известная модель Эбигейл Рэтчфорд завоевала огромную популярность, показывая свои достоинства в сети.

Эби позировала в бассейне, оперевшись на руки, она пристально смотрела в камеру, а ее волосы были при этом мокрыми.

На другом кадре модель предстала во всей красе в одном белье. Модель позировала в вязаном лифчике. Белье было настолько крохотным, что натянулось на груди, части которой вываливались из-под него.

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд поделилась романтичным кадром прямо из постели.

28-летняя знаменитость прославилась довольно давно. Когда модель поняла, что может стать известной благодаря своей внешности, слава не заставила себя ждать, ведь красотка отличалась от своих конкуренток.

Напомним, бесстыжая Эби Рэтчфорд поиграла достоинствами, пикантно натянув белье на бедра

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