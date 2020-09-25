Американская модель Эбигейл Рэтчофрд похвасталась роскошной фигурой, облачившись в кружевное белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на снимке красотка позирует в кружевном белье, эффектно присев на стол. Дополняли образ знаменитости практически невидимым макияжем и прической.

Уточним, что пикантный наряд максимально подчеркивал красоту знаменитости.

Сам кадр модель решила никак не подписывать, а ее поклонников она лишила такой возможности, выбросив фотографию в Сторис.

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На фото Эби позировала в лосинах и с большим декольте. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя фигуру и самые аппетитные места. Красотка волосы оставила распущенными, а сама сделала селфи в зеркало, смотря в свой телефон.

Фанаты не ставили лайки и не ставили комментарии, но так и хочется сказать: "Непревзойденная, шикарная детка".

Уточним, что легендарная 28-летняя знаменитость прославилась довольно давно. Когда модель поняла, что может стать известной благодаря своей внешности, слава не заставила себя ждать, ведь красотка отличалась от своих конкуренток.

Напомним, бесстыжая Эби Рэтчфорд поиграла достоинствами, пикантно натянув белье на бедра

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