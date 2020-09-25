Пенсію в Україні обіцяють підвищити вже з нового року, і це буде не одиничне підвищення

Глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Українського радіо розповіла, що у відомстві створили календар підвищення пенсій, згідно з яким виплати пенсіонерам повинні зростати разом з мінімальною зарплатою українців.

Перше підвищення пенсії очікується вже 1 січня 2021 року. Як відомо, з нового року в Україні підвищать мінімалку. Вона виростить до 6000 гривень. Як пояснила Лазебна, пропорційно зарплатам зростатимуть і пенсії.

«У січні підвищується мінімальна зарплата, і є стандарт, 40% від цієї зарплати, буде 6 тис.грн. Це стандарт мінімальної пенсій для людей 65 років при повному стажі. Ось ми вже знаємо, що з січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 грн до 2400 грн», - зазначила вона.

У березні, за планом підвищень запланована індексація пенсій. На скільки зросте пенсія буде вирішуватися в лютому 2021 року.

Зазначається, що Кабмін вже затвердив програму підвищення пенсій на 2021 рік. Тепер цю програму повинні врахувати при затвердженні бюджету, адже люди повинні знати, на які підвищення вони можуть розраховувати.

Додамо, що з 1 грудня після підвищення соціальних стандартів пенсії в Україні стануть вищими приблизно у 3 мільйонів осіб.

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