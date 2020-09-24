У ПФУ пояснили, в яких випадках українським пенсіонерам можуть урізати виплати

Відомо, що у 2021 році заплановано тричі підвищити пенсії, проте існують окремі випадки, коли суму виплат можуть урізати на 50%.

В офіційному виданні ПФУ "Пенсійний кур'єр" на сторінці в Facebook повідомили, що відрахування з виплат проводяться в установленому законом порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих приписів нотаріусів та інших рішень і постанов, пише ukranews.com.

Так, посилаючись на статтю 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з пенсій можуть утримати не більше 50%. Ці гроші вираховуються на аліменти, відшкодування шкоди, завданої пенсіонером потерпілому, у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум зарплати в передбачених законом випадках.

За іншими видами стягнень з пенсії може бути утримано 20%.

Нагадаємо, уряд затвердив дату щорічної індексації: 1 березня. Нововведення торкнуться пенсіонерів і людей, які тільки отримуватимуть виплати.

Варто враховувати, що багато українців платять податки тільки з мінімальної офіційної зарплати. Через це коефіцієнт стажу буде менше 1% і пенсіонер зможе отримати тільки мінімум - 1712 гривень. Сума буде більше при наявності повного стажу.

Раніше повідомлялося, що наразі мінімальний розмір пенсії становить 1 712 гривень, з грудня він зросте до 1 769 – надбавка становитиме 57 гривень. Максимальна пенсія за законом повинна перевищувати мінімальну в десять разів, тому і доплата буде десятикратною – 570 гривень.

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