Через величезний дефіцит в ПФУ українцям можуть підвищити пенсійний вік

Про це пише Обозреватель.

За офіційними даними, тільки за перші шість місяців "чистий" (без урахування гарантованих державою доплат) дефіцит ПФУ злетів з 23 до 34 млрд грн.

А вже наступного року з бюджету до ПФУ переведуть майже 204 млрд гривень. За словами експерта Лідії Ткаченко, в цій ситуації без підвищення пенсійного віку не обійтися.

За її словами, в 2021 році кількість пенсіонерів почне різко зростати, а число платників - знижуватися. На наступний рік також заплановано завершення поступового підвищення пенсійного віку для жінок-вони виходитимуть на заслужений відпочинок в 60, як і чоловіки, і це спровокує різкий стрибок кількості пільговиків, які претендують на виплати від держави.

"З наступного року буде дуже сильно зростати чисельність пенсіонерів. Їх буде все більше і більше, а платників буде все менше і менше. Пенсійний вік доведеться підвищувати. Це без варіантів. Це оптимальний варіант. 60 років для Європи - не пенсійний вік. Потрібно підвищувати хоча б до 63 або відразу до 65 років. Але поступово, на 2-3 місяці на рік. Це буде найправильніше рішення", - попередила Ткаченко простих українців.

Якщо влада не боротиметься із зарплатами в конвертах, то дефіцит ПФУ через кілька років може перетнути критичну позначку.

"У такому випадку під загрозою можуть опинитися не тільки українці, які ще працюють, а й ті, хто зараз живуть на виплати з ПФУ", - йдеться в статті.

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