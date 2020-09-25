Не виключено, що в 2021 році будуть збільшені податки для населення, за рахунок яких наповнюють держбюджет

Про це пише портал 24.

Так, уряд представив перший проект держбюджету на наступний рік, в якому прописані витрати на рівні 1350 млрд гривень (на 5,1% більше, ніж у 2020 році).

У документі, який у Зеленського раніше називали "післякризовим", передбачено підвищення пенсій і зарплат працівникам державного сектора, проте були скорочені витрати на субсидії і пільги.

Більш того, в бюджеті хочуть збільшити витрати на Раду і Кабмін.

З 1 січня мінімалка зросте до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500 гривень (на 30% більше, якщо порівнювати з нинішніми виплатами). Але експерти попереджають, що це підвищення матиме подвійний ефект для бюджету.

Тепер українцям доведеться платити більше податків. Як відомо, ФОП платять ЄСВ, який донедавна становив 1039 гривні, зараз – 1 100 гривень. Вже з 1 січня українці будуть змушені платити 1320 гривень, а з 1 липня – 1 430 гривень. Тому податкове навантаження на бізнес зросте.

Крім цього, підвищення зарплат призведе до зростання цін на продукти і послуги, через що багато підприємців можуть "піти в тінь".

Що стосується субсидій на комуналку, то витрати на ці пільги хочуть скоротити на 2,7 млрд. Якщо цього року в бюджет заклали 39,3 мільярда, то наступного запланувати витратити на 36,6 мільярда гривень. Але влада запевняє, що пільг нібито вистачить на всіх українців.

Раніше ми попереджали, що багато українців ризикують позбутися субсидій на комунальні послуги.

Так, у Кабінеті Міністрів анонсували проведення масштабних перевірок серед українців, які претендують на отримання пільг від держави.

У разі виявлення порушень українців (приховування додаткових доходів) будуть не тільки позбавляти виплат, а й змусять повернути незаконно отримані кошти.

Нагадаємо, що українці можуть позбутися виплат через своїх сусідів, деталі жорсткого рішення: "скасувати субсидію..."

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців.

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