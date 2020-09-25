Популярна українська виконавиця Світлана Лобода показала яскраві фото з відпустки

Цього разу Світлана вирішила епатувати публіку ефектною появою на відпочинку в леопардовому бікіні. Як відомо, в цьому році трендом сезону є саме даний принт, тому співачка встигла придбати далеко не одне бікіні з «хижим» забарвленням.

Струнка співачка не тільки вдало підкреслила фігуру, але ще і змогла вразити ефектною довгою ніг.

Так, Світлана одягла леопардовий монокіні з розкішним декольте і доповнила свій образ простими сонцезахисними окулярами. Пружні форми зірки і довгі ноги вразили шанувальників, адже мама двох дітей виглядала дуже спокусливо.

Завдяки постійним заняттям в спортзалі, Лобода отримала справжню фігуру мрії кожної жінки, як вважають шанувальники.

"Не змогла визначитися ... 1 або 2 допоможеш? І ще хочу підпис до фото .... твої варіанти 😉», - пише співачка.

Ось як реагують фанати:

"Королева вийшла на полювання🔥", " виставила і всім подобається,, хоча каждому_свое.. Скромність прикрашає жінку,,", " Candy🍬 👌 🏼 😍 😍 😍", " перше більш природне!!", "Як так емае перед тим як писати як я набирав емае" « " перша 🔥 Самотня пантера!", "Ноги від вух😍»," Результат роботи на собою і я цим пишаюся..", "Може варто все таки фотографа взяти?😊 ",» Ну що за левиця❤«, " ️у жирафа шия, а у вас такі ноги! 🔥».

Раніше ми повідомляли, що Світлана Лобода славиться ідеальним доглядом за собою, адже вже через два місяці після пологів вона важила стільки ж, як і до пологів другої дочки і навіть відзняла одну з кращих своїх пляжних фотосесій. Як відомо, багато хто цікавиться відходом артистки за собою. Сама Світлана нічого не приховує.

Тренування Лободи починаються з розтяжки і дихальних вправ. Потім Світлана переходить до елементів хореографії та стрибків. Вдома співачка робить упор на литкові м'язи, а також на стегна і підтягує сідниці.

При цьому співачка також дуже багато енергії витрачає під час своїх концертів, а кращими тренерами є для неї власні танцюристи. Сама Світлана любить танцювати разом з колегами, на відпочинку і навіть в гримерці, тому займатися з танцюристами для неї не складає труднощів. Як видно на фан-відео, Лобода також любить інтригувати апетитними розминками перед дзеркалом.

Демонструючи свої достоїнства, артистка виглядає дуже спокусливо і рухається дуже пластично, немов кішечка.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

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