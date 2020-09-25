Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова засвітилася в компанії старого знайомого, спантеличивши виглядом

Анастасія славиться своєю любов'ю показати себе в незвичайних нарядах на публіці, щоб потрапити в центр обговорень або черговий скандал заради слави. Не так давно Волочкова показала, як проводить в захмелілому вигляді вечора з Микитою Джигурдою і крупно зганьбилася.

В цей же рас балерина в скромній сукні до підлоги з застарілим дизайном і принтом показала, як проводить час в компанії товариша. Як можна помітити, Анастасія для виходу в світ також одягла туфлі на високій шпильці з платформою і начепила накладні волосся для зачіски, яка після розпатлалася.

"З моїм чудовим другом Гією @gia_eradze ми завжди на позитиві і в творчості.😊 🩰 🦢 , "- написала Волочкова, спеціально приховавши доступ до можливості коментування поста, щоб уникнути критики.

Як відомо, до карантину артистка активно виступала з колегами, влаштовуючи циркові виступи, а також давала міні-вистави, зображуючи клоунаду з комедійним артистом. При цьому виступ оцінювали досить неоднозначно. Після ослаблення карантинних заходів Волочкова знову заявила, що має намір продовжити свою роботу.

Також нещодавно в Instagram вона опублікувала фото, на якому засвітилася з колегою у себе вдома, обговорюючи їх ранні виступи:

«Зустрілися ми з моєю командою і нашим добрим клоуном Олегом Гришкевич в моїй Московській квартирі. Обговорюємо наш спектакль і шукаємо нові рішення.😊 Я завжди люблю бути в творчому процесі.🩰🌺😊🔥🦢 #анастасияволочкова #волочкова», - написала вона.

Реакція користувачів мережі на відкритих акаунтах не змусила себе чекати. Користувачі Instagram тут же пригадали Анастасії, як насправді проходив її концерт і як він виглядав.

"невичерпна творчість або топтання на місці🥴»," нове рішення як не еб...ся з каструль" « " блін!🙈 , сестра Пеннівайза️», «5 фото, ось це гренадер️️", «ну і спініща на 5 фото ! Це все шпинат животворящий".

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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