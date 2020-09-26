Курс валют в Україні 26 вересня застигне перед грандіозною атакою, однак гривні вдасться вести оборону

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані національного регулятора.

Так, стодоларова купюра після вихідних трохи піднесеться: торги на міжбанку відкриються з +1,86, до середини минулого робочого дня Долар вже набрав 1,5 грн, але, мабуть, його цей показник не влаштував.

А ось ситуація з євро буде кардинально протилежною. Поки Долар буде "розправлятися" з гривнею, остання атакує її колегу. Міжбанк відкриється з -1,79 грн.

Курс валют в Україні 26 вересня буде таким:

100 доларів – 2824,87 грн;

100 євро – 3289,42 грн.

Варто приготуватися на цьому тлі й російському рублю, який гривня обвалить до 3,6614 грн.

Уточнимо, що долар в черговий раз оновив свій максимум з початку року.

До цього ми наводили слова економічного експерта Тараса Козака про те, що українцям потрібно уважно придивитися до своїх банківських вкладів.

Попри прогнозоване зростання курсу долара, він не радить українцям робити вклади виключно в іноземній валюті.

При цьому особливо орієнтуватися на закладений у бюджеті на 2021 рік курс 29,1 гривні за долар не варто - це формальний показник. Реальні ж цифри залежать від безлічі факторів, які можуть бути не представлені в тексті документа.

Нагадавши, ПП з банківськими картами українців, ПриватБанк вже попередив: "активувати не можна..."

Як повідомляла Politeka, НБУ терміново звернувся до українців: можна позбутися всіх грошей.

Також Politeka писала про повну відмову від готівки, монет і банкнот, які перестануть існувати.