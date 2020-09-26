Курс валют в Украине 26 сентября застынет перед грандиозной атакой, однако гривне удастся вести оборону

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные национального регулятора.

Так, стодолларовая купюра после выходных немного возвысится: торги на межбанке откроются с +1,86, К средине прошлого рабочего дня доллар уже набрал 1,5 грн, но, видимо, его этот показатель не устроил.

А вот ситуация с евро будет кардинально противоположной. Пока доллар будет «расправляться» с гривной, последняя атакует ее коллегу. Межбанк откроется с -1,79 грн.

Курс валют в Украине 26 сентября будет таким:

100 долларов – 2824,87 грн;

100 евро – 3289,42 грн.

Стоит приготовиться на этом фоне и российскому рублю, который гривна обвалит до 3,6614 грн.

Уточним, что доллар в очередной раз обновил свой максимум с начала года.

До этого мы приводили слова экономического эксперта Тараса Козака о том, что украинцам нужно внимательно приглядеться к своим банковским вкладам.

Несмотря на прогнозируемый рост курса доллара, он не советует украинцам делать вклады исключительно в иностранной валюте.

При этом особо ориентироваться на заложенный в бюджете на 2021 год курс 29,1 гривен за доллар не стоит - это формальный показатель. Реальные же цифры зависят от множества факторов, которые могут быть не представлены в тексте документа.

Напомним, ЧП с банковскими картами украинцев, ПриватБанк уже предупредил: "Активировать нельзя..."

Как сообщала Politeka, НБУ срочно обратился к украинцам: можно лишиться всех денег.

Также Politeka писала о полном отказе от налички, монет и банкнот, которые перестанут существовать.