Погода в Україні 26 вересня буквально "розірве" країну на частини, ряд регіонів накриють грозові дощі з похолоданням

Так «відігратися» за останні кілька днів тепла осінь вирішить на західній Україні. Там прогнозують 20-25 градусів зі знаком «плюс», а от вночі прохолодні 13-16 градусів. Все це буде супроводжуватися сильними дощами з грозою, передає Politeka.

А ось північні регіони негода обійде стороною. Сонце і хмарність будуть поєднуватися з денними 24-27 градусами за Цельсієм. У темний час доби їх змінять менш комфортні 11-15 зі знаком «плюс».

У Центральній Україні синоптики також не прогнозують дощів. Попри хмарність, повітря прогріється до 23-28 градусів тепла. А ось ближче до вечора почне стрімко холоднішати: очікується від 11 до 15 за Цельсієм.

Ще тепліше сьогодні буде біля узбережжя морів. Жителів півдня чекають комфортні 24-28 градусів за Цельсієм. А ось вночі очікуються 12-16 тепла.

Без дощів сьогодні буде і на півночі країни, де у світлий час доби очікується від 25 до 28 градусів. Вночі їх змінять 10-15 зі знаком «плюс».

Жителів Києва і передмістя сьогодні осінь вирішить побалувати: повітря прогріється до 24-28 градусів тепла, а ось вночі прогнозують від 10 до 15 за Цельсієм.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні, крім Карпатського регіону, втримається підвищений рівень небезпеки. Протягом дня на заході буде оголошено підвищений рівень небезпеки через сильні дощі. Місцями очікується шквали до 15-22 м/с і навіть град.

Нагадавши, осінь скасовується, бабине літо увірветься в Україну і порадує теплом

Як повідомляла Politeka, антициклон обрушиться на українців, тумани й спека під +30

Також Politeka писала, що дощі проженуть бабине літо: з'ясувалося, скільки ще днів українцям насолоджуватися теплом