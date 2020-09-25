Украинцы могут уже прощаться с бабьим летом

Об этом пишет Politeka.net.

Так, Укргидрометеоцентр опубликовал свежий прогноз погоды на сегодня, 25 сентября.

Согласно прогнозу, некоторым областям стоит ожидать возвращения дождей. Так, неповезет жителям Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областей.

Ночью в этих регионах будет от +11 до +13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +23..+25 градусов.

На юге, севере и востоке - солнечно и без осадков. Жарче всего будет в Крыму, Днепропетровской и Херсонской областях - днем до +28 градусов, а ночью - +14..+16 градусов. В остальных областях днем синоптики прогнозируют от +24 до +26 градусов.

Что касается Киева, то сегодня тут также будет сухо и без осадков. Ночью похолодает до +13, а днем воздух прогреется до отметки в +27 градусов.

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Как прогнозирует синоптик Леонид Горбань, в октябре ожидается 21-24 мм осадков на юге и 17-24 мм - на севере. Температура в начале месяца будет варьироваться от 4-5 градусов со знаком плюс ночью до 16-18 градусов с плюсом днем.

Народный синоптик предположил, что во второй половине октября возможны морозы до 2-4 градусов, также ожидаются снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее.

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