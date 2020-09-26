Більшість зірок намагаються стежити за своєю зовнішністю, але є ті, чия зовнішність за довгі роки сильно змінилася через пластику або шкідливі звички

Politeka.net згадувала, як виглядали зірки до того, як їх зовнішність пережила сильну трансформацію.

Російська балерина Анастасія Волочкова була неймовірно красивою в юності. Її ніжну красу обожнювали мільйони, але після звільнення з Великого театру її кар'єра пішла вниз, а разом з нею сильно зіпсувалася зовнішність зірки.

Михайло Єфремов, якого посадили у в'язницю за п'яне ДТП, в юності був дуже красивим чоловіком, але зловживання алкоголем і наркотиками сильно зіпсувало його зовнішність.

Зовнішність Алли Пугачови за її довге життя змінювалася безліч разів. Якщо порівняти кілька фото зірки з різних періодів, важко зрозуміти, що це одна людина.

Українська співачка Таїсія Повалій намагається зберегти молодість за допомогою уколів краси, в результаті чого перестала бути схожою на себе.

Ще одна зірка України Ірина Білик має схожі проблеми.

Сильно постраждав від пластичних операцій і шкідливих звичок голлівудський красень Міккі Рурк. По ньому божеволіли мільйони, але зараз на нього страшно дивитися.

Зірка радянського хіта "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова перестаралася з пластикою і стала не схожою на себе.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову суд виніс нещадний вирок:"я буду молитися, якщо зможу дотерпіти".

Також Politeka писала, скандальна Волочкова розговорилася про свої труднощі: "фізичний біль і мозолі стали...".

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