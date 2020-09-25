71-летняя Алла Пугачева поразила идеальной формой в стильном наряде

Как передает Politeka.net, фото, которое произвело фурор, было опубликовано на фан-странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз новости)

На снимке Пугачева запечатлена в узких черных брюках, бело й блузе с пышными ажурными рукавами и черной блестящей накидке. Волосы Примадонны уложены кудрями. Макияж сделан с акцентом на глаза, губы лишь слегка подведені помадой натурального оттенка. Образ дополняют массывные кольца.

Такой образ Аллы Пугачевой собрал много комплиментов. Пользователи Сети отмечают, что она держит себя в замечательной форме.

«Вы прекрасно выглядите молодец, так держать», «В прекрасной форме», «Черно белое, очень освежает! Строго и нарядно! Вам идёт!», «Прекрасная женщина. Трижды мамочка», «Классная бабуля!!!», «Всем бы так бабушкам выглядеть!», «Молодец и умничка», «Аллочка зажигалочка», «Безупречное чувство вкуса!», «Бабушка - бабулечка!», «Трижды бабуля», «Назло всем врагам, неописуемая красота», - восхищаются артисткой в Сети.

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