Большинство звезд стараются следить за своей внешностью, но есть те, чья внешность за долгие годы сильно изменилась из-за пластики или вредных привычек
Politeka.net вспоминала, как выглядели звезды до того, как их внешность пережила сильную трансформацию.
Российская балерина Анастасия Волочкова была невероятно красивой в юности. Ее нежную красоту обожали миллионы, но после увольнения из Большого театра ее карьера пошла вниз, а вместе с ней сильно испортилась внешность звезды.
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Михаил Ефремов, которого посадили в тюрьму за пьяное ДТП, в юности был очень красивым мужчиной, но злоупотребление алкоголем и наркотиками сильно испортило его внешность.
Внешность Аллы Пугачевы за ее долгую жизнь менялась множество раз. Если сравнить несколько фото звезды с разных периодов, трудно понять, что это один человек.
Украинская певица Таисия Повалий пытается сохранить молодость при помощи уколов красоты, в результате чего перестала быть похожей на себя.
Еще одна звезда Украины Ирина Билык имеет схожие проблемы.
Сильно пострадал от пластических операций и вредных привычек голливудский красавчик Микки Рурк. По нему сходили с ума миллионы, но сейчас на него страшно смотреть.
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Напомним, что Михаилу Ефремову суд вынес беспощадный приговор: "Я буду молиться, если смогу дотерпеть".
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