Большинство звезд стараются следить за своей внешностью, но есть те, чья внешность за долгие годы сильно изменилась из-за пластики или вредных привычек

Politeka.net вспоминала, как выглядели звезды до того, как их внешность пережила сильную трансформацию.

Российская балерина Анастасия Волочкова была невероятно красивой в юности. Ее нежную красоту обожали миллионы, но после увольнения из Большого театра ее карьера пошла вниз, а вместе с ней сильно испортилась внешность звезды.

Михаил Ефремов, которого посадили в тюрьму за пьяное ДТП, в юности был очень красивым мужчиной, но злоупотребление алкоголем и наркотиками сильно испортило его внешность.

Внешность Аллы Пугачевы за ее долгую жизнь менялась множество раз. Если сравнить несколько фото звезды с разных периодов, трудно понять, что это один человек.

Украинская певица Таисия Повалий пытается сохранить молодость при помощи уколов красоты, в результате чего перестала быть похожей на себя.

Еще одна звезда Украины Ирина Билык имеет схожие проблемы.

Сильно пострадал от пластических операций и вредных привычек голливудский красавчик Микки Рурк. По нему сходили с ума миллионы, но сейчас на него страшно смотреть.

Звезда советского хита «Москва слезам не верит» Вера Алентова перестаралась с пластикой и стала не похожей на себя.

Напомним, что Михаилу Ефремову суд вынес беспощадный приговор: "Я буду молиться, если смогу дотерпеть".

Также Politeka писала, скандальная Волочкова разоткровенничалась о своих трудностях: "Физическая боль и мозоли стали...".

А еще Politeka сообщала, что бескомплексная Пугачева с кудряшками щегольнула в обтягивающих брюках: "Трижды бабуля".