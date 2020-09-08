Старший сын погибшегов ДТП Сергея Захарова просил суд назначить актеру Михаилу Ефремову не менее 7 лет тюремного заключения

Так во вторник, 8 сентября, судья Пресненского районного суда Москвы огласил приговор Ефремову.

По решению суда, актер Михаил Ефремов признан виновным в ДТП на Смоленской площади. Его отправят в колонию общего режима на 8 лет. Из зала суда его вывели в наручниках.

Приговор суда Михаил Ефремов слушал стоя с закрытыми глазами.

Более того, экспертиза доказала, что в момент совершения ДТП актер был в состоянии алкогольного опьянения, и именно Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля.

Судья также заявил, что никаких данных об отказе тормозов у автомобиля артиста нет. Его авто двигалось со скоростью 75-90 км/ч перед столкновением.

Доказательств вины Михаила Ефремова для разрешения уголовного дела, которые предоставила сторона обвинения в рамках судебного разбирательства, достаточно.

Актер, который ранее заявлял, что не помнит, был ли он вообще за рулем, в силу нетрезвого состояния в момент трагедии, в последний момент решил-таки признать вину.

Однако со своим "экстренным" признанием Ефремов немного не успел. Прокурор пояснил, что от подсудимого, к сожалению, не услышали признания вины, поэтому менее тяжкого наказания запрашивать не стал.

Напомним, сторона обвинения требовала 11 лет колонии общего режима Ефремову. Прокурор сообщил, что вина звезды в смертальном ДТП доказана в полной мере.

"Удалось достоверно установить хронологию ДТП. Оно произошло на глазах у множества свидетелей. С обеда зашёл в бар "Улисс", там был более получаса. Вместо того, чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, подсудимый сознательно сел за руль своей машины. Следуя по 4-й полосе, выехал на встречку, не выполнил правила ПДД. Пересёк 4–5-ю полосу, совершил наезд на полосу встречного движения. Не принял своевременных мер для предотвращения ДТП. На Смоленской площади совершил столкновение с "Ладой", лишил Захарова возможности предотвратить ДТП. В результате полученных травм (Захаров —прим.) скончался", - описал ситуацию прокурор.

Отметим, максимальный срок по этой статье был 12 лет.

В свою очередь Ефремов признался, что искренне сожалеет о смерти Сергея Захарова и готов еще много раз извиниться перед его близкими, а также отметил, что у него не было цели уйти от ответственности.

Актер понимал, что в любом случае люди сочтут его виновным и неискренним.

«Если разбираться, я всегда не прав. Почему я не высказывал соболезнования в суде, когда там сидели потерпевшие? Потому что все сказали бы, что играю на зрителя. Я в тупике. Что бы я ни сделал — все не так, во всем не прав. Это поразительная логика. С одной стороны вы все хотите, чтоб меня жестко наказали, с другой стороны, говорите, что адвокат меня уже жестко наказал. Вы хотите, чтобы он меня наказал своей защитой, и еще жестче?

Мы видим 11 лет — что вам мало что ли? В общем я понимаю, что не прав во всем. Ваша честь, я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь. Если это сделал я. Но, наверно, по всему, такие шикарные доказательства. Я тем более не знаю, что делать мне дальше. Хочу сказать, что алкоголь — это дикое зло, надо знать меру. Потому что, если не знаешь меру, то пойдешь на 11 лет на нары. Я искренне раскаиваюсь, глубоко соболезную и прошу прощения у семьи Захарова».

Финальным аккордом в выступлении Ефремова стало стихотворение, которое он написал на девять дней — 17 июня. Поэтические строчки артист посвятил погибшему Сергею Захарову.

«Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным,

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Все, что будет потом, только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, как мы станем вдвоем.

Там, где никто не сдает и никто не злится

На том свете нет таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный, не человек.

Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения

Но мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая,

Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края,

Есть на кого поставить каинову печать».

Напоследок актер отметил, что очень любит людей, свою жену и детей. Всю жизнь он пытался вести себя по совести, поэтому не понимает всеобщей ненависти.

«Я никогда не пользовался популярностью своей, безнаказанностью. Да, выпивал. Как простые люди выпивают. Был бы простой человек, не было бы 11 лет. Было бы 7-8. Ну что ж, 11 лет — очень кровожадно, конечно. Боюсь, не доживу до освобождения. То есть это смертный приговор. А при смертном приговоре есть последнее желание — я прошу вас, ваша честь, вынести мне законный приговор».

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

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