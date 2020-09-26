Відома модель Кайлі Дженнер показала стильний образ в чорній міні-сукні зі шкіри

Дуже довгий час після народження дитини Кайлі приходила у форму, намагалася скинути зайве і повністю змінила свій раціон. Щоб виглядати ефектно і гідно рекламувати свою косметичну продукцію, дівчина постійно змінює образи, носить перуки і намагається стежити за тим, щоб нічого зайвого не потрапляло в кадр.

На одних з ефектних фото знаменитість продемонструвала у всій красі гідності фігури і підкреслила вона їх чорним міні сукнею. Шкіряний наряд не тільки надав зухвалості образу Кайлі, але ще і дуже вдало підкреслив її груди завдяки декольте із застібкою.

"Будь ласка, будь моєю дружиною Кайлі. 😍🌹🌹🌹», «Виглядає так чудово,» «Сподіваюся, ви розумієте, що деякі друзі будуть вам заздрити», «вона справжня знахідка, просто клас», «Неймовірно», «Найкраще з моїх улюблених фото», «Sei il mio sogno pi grande 😍😍», «Вогняна малятко🔥😍», «Гаряче і гаряче, обожнюємо це так сильно, що ти приголомшлива❤️😍❤️😍🔥🔥», «я Можу бути тобою? Спасибі", " Боже мій, ти ідеальна💕 👅».

Ми також писали, що в Інстаграмі зірки все частіше миготять рекламні фото, але її знімки, на яких модель підкреслює достоїнства, продовжують бурхливо обговорювати. Після народження дочки Кайлі худла цілий рік, намагаючись привести фігуру в порядок, тому її фігура не залишає байдужими нікого.

На одному зі своїх фото Дженнер приміряла помаранчеві джинси із заниженою талією і аплікацією, а замість верху одягла бра. Образ в стилі 00-х вийшов дуже сміливим і ефектним, тому користувачі Мережі написали сотні коментарів.

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