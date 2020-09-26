Известная модель Кайли Дженнер показала стильный образ в черном мини-платье из кожи

Очень долгое время после рождения ребенка Кайли приходила в форму, пыталась сбросить лишнее и полностью сменила свой рацион. Чтобы выглядеть эффектно и достойно рекламировать свою косметическую продукцию, девушка постоянно меняет образы, носит парики и старается следить за тем, чтобы ничего лишнего не попадало в кадр.

На одних из эффектных фото знаменитость продемонстрировала во всей красе достоинства фигуры и подчеркнула она их черным мини платьем. Кожаный наряд не только придал дерзости образу Кайли, но еще и очень удачно подчеркнул ее грудь благодаря декольте с застежкой.

«Пожалуйста, будь моей женой Кайли. 😍🌹🌹🌹», «Выглядит так великолепно, вот это урожай» «Надеюсь, вы понимаете, что некоторые друзья будут вам завидовать», «она настоящая находка, просто класс», «Невероятно», «Лучшее из моих любимых фото», «Sei il mio sogno pi grande 😍😍», «Огненная малышка🔥😍», «Горячее и горячее, обожаем это так сильно, что ты потрясающая❤️😍❤️😍🔥🔥», «Могу я просто быть тобой? Спасибо», «Боже мой, ты идеальна💕👅».

Мы также писали, что в Инстаграме звезды все чаще мелькают рекламные фото, но ее снимки, на которых модель подчеркивает достоинства, продолжают бурно обсуждать. После рождения дочери Кайли худела целый год, пытаясь привести фигуру в порядок, поэтому ее фигура не оставляет равнодушными никого.

На одном из своих фото Дженнер примерила оранжевые джинсы с заниженной талией и аппликацией, а вместо верха надела бра. Образ в стиле 00-х получился очень смелым и эффектным, поэтому пользователи сети написали сотни комментариев.

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