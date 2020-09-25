Відома модель Інна Горячковська показала себе максимально близько
На фото Інна здалася в машині, демонструючи свій пишний бюст. Зірка одягла окуляри на голову, а сама дивилася в камеру. Свою красу дівчина показала у величезному декольте, обтягнувши мотузочками. Також можна побачити золоту прикрасу на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "гармата, такі величезні".
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Повідомлялося, що українська модель Інна Горячковська, яка прославилася 15-м розміром грудей, здивувала пікантним заняттям в купальнику.
На цей раз вона вибрала синій купальник, в який ледь вмістила свій розкішний бюст. Дівчина відображена в боксі автомийки, де побешкетувала з піною і мочалкою - в процесі модель нагиналася і хвалилася своїм головним багатством.
Ми писали, що українська 25-річна модель плюс-сайз Інна Горячковська виставила в камеру свій дев'ятий розмір бюста.
На одному з останніх знімків модель постала біля води в рятувальному жилеті. Принади настільки великі, що пристосування просто не застібалося.
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