Відома модель Інна Горячковська показала себе максимально близько

На фото Інна здалася в машині, демонструючи свій пишний бюст. Зірка одягла окуляри на голову, а сама дивилася в камеру. Свою красу дівчина показала у величезному декольте, обтягнувши мотузочками. Також можна побачити золоту прикрасу на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "гармата, такі величезні".

Повідомлялося, що українська модель Інна Горячковська, яка прославилася 15-м розміром грудей, здивувала пікантним заняттям в купальнику.

На цей раз вона вибрала синій купальник, в який ледь вмістила свій розкішний бюст. Дівчина відображена в боксі автомийки, де побешкетувала з піною і мочалкою - в процесі модель нагиналася і хвалилася своїм головним багатством.

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На одному з останніх знімків модель постала біля води в рятувальному жилеті. Принади настільки великі, що пристосування просто не застібалося.

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