Украинская модель плюс-сайз Инна Горячковская приняла участие в съемках популярного шоу

Как передает Politeka.net, об этом красотка рассказала у себя в Инстаграм. Девушка опубликовала фото, на котором предстала в очень необычном наряде. Инна позировала в длинной юбке и черной кофте с кружевами. Свой необъятный бюст она подчеркнула кружевной тканью, что визуально сделало его еще больше.

Судя по подписи к фото, Горячковская приняла участие в съемках шоу «Богиня шоппинга», где участницам дают деньги на гардероб, который они должны составить сами.

В комментариях Инне оставили массу приятных слов. Ее пост за короткое время собрал почти тысячу лайков.

«Мама Мия», «Огонь», «Выглядишь красиво, с любовью отправляю тебе поцелуи», «Классный стиль», «Вау, красотка, очень жарко», «жду твоего нового снимка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Инна Горячковская устроила жаркую фотосессию на мойке. Инна решила помыть машину, испачкавшись в пене, и заснять этот момент на камеру. Девушка позировала в розовом наряде, изюминкой которого стало смелое декольте. Блондинка сильно намокла, что придало особого шарму фото. Модель без тени смущения засветила свои аппетитные формы, за что ее щедро отблагодарили лайками.

Напомним, что Инна Горячковская едва вместила свои достоинства в спасательный жилет: "Просто вау".

Как сообщала Politeka, Инна Горячковская задала жару прямо на автомойке: "облилась пенной водой и...".

Также Politeka писала, что Инна Горячковская отполировала машину в развратном бикини и пене: «Сочная».