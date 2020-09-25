Молода дружина і помічниця російського гумориста Євгенія Петросяна вийшла на роботу майже відразу після народження дитини

Як передає Politeka.net, зіркова пара довго приховувала, що у них народився первісток і лише на своє 75-річчя Петросян вирішив показати малюка громадськості. Його дружина, Тетяна Брухунова практично не викладає в мережі фото малюка і грубо реагує, коли фоловери запитують у неї про сина. Днями вона опублікувала фото, на якому похвалилася стрункою фігуркою, розповівши, що йде на роботу.

Шанувальники відразу ж поцікавилися у жінки, чому вона не залишилася з дитиною.

"Тетяна, ви ходите на роботу? А декретна відпустка вам не положена, дитина з ким?",- написала одна з прихильниць, на що Тетяна відповіла: «Так, я ходжу на роботу. У мене немає можливості сидіти в декреті".

Варто відзначити, що така відповідь викликала бурю обурень в коментарях.

"Тетяна, як це немає можливості, не розумію. Виходить бідні сидять з дитиною, а багаті працюють, у них немає можливості, не можуть дозволити собі. Я думаю дитина це головне зараз", - пишуть люди.

Але і тут Брухунова знайшлася, що відповісти.

"Я не можу з зовсім іншої причини. Не все в світі впирається в гроші, як вважаєте ви", - заявила вона.

Нагадаємо, що 75-річний Петросян з новонародженим сином викликав бурю емоцій: "очманіти, як на Таню схожий!".

Також Politeka писала, дружина Петросяна зірвалася на публічну лайку: "вам тут показати, як я памперс міняю?".

А ще Politeka повідомляла, що дружину Петросяна довели до сказу: "Ну так і народжуйте від слюсарів!".