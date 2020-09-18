"Ні в які ворота не лізе"

Російський гуморист Євген Петросян із молодою дружиною, своєю помічницею, Тетяною Брухуновою півроку приховували народження сина

Тільки на своє 75-річчя, 16 вересня, Петросян зважився розповісти правду, показавши малюка Вагана в своєму мікроблої в Instagram.

Відповідний пост зробила у себе на сторінці й 31-річна Брухунова, яка розповіла про те, як стала мамою.

"Я вдячна карантину. Ніхто і ніщо мене не відволікали від захоплюючого знайомства з новою людиною. Минулої весни я вирушила в довгоочікувану подорож, в якій у мене відповідальна роль, де відтепер і назавжди Я - мама!",- поділилася дівчина.

Правда, багато користувачів чомусь не вірять у щирість дружини гумориста.

"Я вважаю, що в такий період жінка і її сім'я повинні перебувати в тиші, а не афішувати це положення", - парирувала Тетяна.

Крім того, Брухунову звинуватили в меркантильності: мовляв, вона народила тільки для того, щоб отримати багатомільйонний статок артиста.

"Ну так і народжуйте від слюсарів. Я-то тут при чому?! - обурено заявила вона. - Мені набридли кривотолки навколо моєї сім'ї і конкретної ситуації. Ніяких деталей особистого життя немає і не буде в моїх постах".

Також багато хто припустив, що пара насправді скористалася послугами сурогатної матері.

"А ви не наймали сурогатну маму? 🤐Начебто, у вас завжди активне світське життя було... Спасибі, що ділитеся ❤ ️" - "питання, звичайно, жахливо нетактовне. Ви правда вважаєте нормою питати таке? Це ж "ні в які ворота не лізе". Але відповім Вам, щоб скористатися сурогатним материнством потрібно мати діагноз лікарської комісії, яка постановить, що даний діагноз не дозволяє пройти вагітність і пологи. Мені 31 рік, у мене немає проблем зі здоров'ям".

Нагадаємо, що Євген Петросян став батьком вдруге, таємні подробиці злили в мережу: "Поїхали з Росії і...".

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