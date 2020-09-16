"Життя тільки починається!"

Російський комік Євген Петросян дочекався спадкоємця від своєї молодої дружини Тетяни Брухунової

Як передає Politeka.net, 16 вересня, на свій 75-річний ювілей, щасливий батько опублікував фото з немовлям в мікроблозі в Instagram.

Сивочолий гуморист з щетиною на обличчі підняв малюка в синьому "чоловічку" і бежевій шапочці високо над головою: мімімішность кадру зашкалює.

"А ось і він - Ваган Євгенович Петросян!", - похвалився спадкоємцем гордий батько.

Кадр викликав бурю емоцій у користувачів: люди кинулися коментувати побачене та вітати новоспеченого татуся:

"Очманіти, як на Таню схожий!"

"як легко і просто у зірок, раз і син, вітаю"

"Вітаю і з ювілеєм і з спадкоємцем!!!💐👍"

"🌷Життя тільки починається!!!"

"Тьху-тьху, який гарненький!!!👍"

"Солоденький який.👍"

"Яке щастя!!!!!😍😍😍🙏"

"На Тетяну дуже схожий малюк! Яке щастя !))) я вас вітаю від щирого серця!"

Нагадаємо, Петросян після 33 років шлюбу з Оленою Степаненко пішов до своєї помічниці - 31-річної Тетяни Брухунової, з якою в грудні 2019 розписався в одному з московських РАГСів.

Шанувальники гумориста з нетерпінням чекали, коли молода дружина подарує Євгену сина - і ось дочекалися. Парі вдавалося приховувати народження малюка більше півроку. З'явилася інформація, що пологи проходили в одній з клінік в ОАЕ - Ваган Євгенович з'явився на світ 13 березня. Про народження сина гуморист з дружиною повідомили тільки найближчим.

Варто відзначити, це друга дитина Євгена, у нього вже є 51-річна дочка Вікторина Петросянц.

Нагадавши, коханка Петросяна виявилася власницею елітного майна.

Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.

Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець»на стороні".