Російський комік Євген Петросян дочекався спадкоємця від своєї молодої дружини Тетяни Брухунової
Як передає Politeka.net, 16 вересня, на свій 75-річний ювілей, щасливий батько опублікував фото з немовлям в мікроблозі в Instagram.
Сивочолий гуморист з щетиною на обличчі підняв малюка в синьому "чоловічку" і бежевій шапочці високо над головою: мімімішность кадру зашкалює.
"А ось і він - Ваган Євгенович Петросян!", - похвалився спадкоємцем гордий батько.
Фреймут після скандалу з Кухар на "Танцях з зірками" зробила відчайдушне зізнання: "Через шок..."
Різко схудла Лоліта в чорній сукні ошелешила видом під руку з відомим красунчиком: "Потребуємо один одного"
Посивілий Мітяй зі "Сватів" підшукав нову роботу і здивував зовнішністю: як зараз виглядає Добринін
15-річна дочка Полякової ошелешила дорослим відео у ванній і розлютила матір: "Іди спати!"
Кадр викликав бурю емоцій у користувачів: люди кинулися коментувати побачене та вітати новоспеченого татуся:
"Очманіти, як на Таню схожий!"
"як легко і просто у зірок, раз і син, вітаю"
"Вітаю і з ювілеєм і з спадкоємцем!!!💐👍"
"🌷Життя тільки починається!!!"
"Тьху-тьху, який гарненький!!!👍"
"Солоденький який.👍"
"Яке щастя!!!!!😍😍😍🙏"
"На Тетяну дуже схожий малюк! Яке щастя !))) я вас вітаю від щирого серця!"
Нагадаємо, Петросян після 33 років шлюбу з Оленою Степаненко пішов до своєї помічниці - 31-річної Тетяни Брухунової, з якою в грудні 2019 розписався в одному з московських РАГСів.
Шанувальники гумориста з нетерпінням чекали, коли молода дружина подарує Євгену сина - і ось дочекалися. Парі вдавалося приховувати народження малюка більше півроку. З'явилася інформація, що пологи проходили в одній з клінік в ОАЕ - Ваган Євгенович з'явився на світ 13 березня. Про народження сина гуморист з дружиною повідомили тільки найближчим.
Варто відзначити, це друга дитина Євгена, у нього вже є 51-річна дочка Вікторина Петросянц.
Нагадавши, коханка Петросяна виявилася власницею елітного майна.
Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.
Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець»на стороні".