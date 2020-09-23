Жінка не терпить, коли лізуть в її життя

31-річна дружина Євгенія Петросяна Тетяна Брухунова накинулася на нетактовних підписників з критикою

Як передає Politeka.net, в Instagram жінки, яка нещодавно народила Петросяну сина Вагана, регулярно відписуються люди, охочі дізнатися подробиці особистого життя пари. Втім, Брухунова дуже ревностно оберігає своє особисте життя, не церемонячись з людьми, які задають їй неналежні питання.

Так, днями молода мама розсердилася, що її звинуватили в тому, що вона нібито народила сина, щоб претендувати на статки Петросяна.

"Ну так і народжуйте від слюсарів. Я-то тут при чому?!"- гнівно відписала вона.

Як пише Стархит, жінці постійно дорікають в тому, що вона не постить в мережі дитину і домашні клопоти, а публікує тільки своє дозвілля. Хейтери вважають, що Брухунова вважає за краще відпочивати і розважатися, а не дитиною займатися.

"А вам тут показати, як я памперс міняю?! Так, може, краще в личку скинути розпорядок дня?!"- знайшлася, що відповісти жінка.

Додамо, що Брухунова досить різко спілкується з аудиторією. Особливо, коли та задає занадто багато питань. Під одними з останніх постів вона не витримала і зірвалася на підписників.

"Ваша точка зору ущербна! Ви бачите в Інстаграм 5% мого життя. Але примудряєтеся робити свої висновки. Інстаграмм не для сім'ї. Але такі, як Ви наполегливо відмовляєтеся це розуміти. Підпишіться на тих, хто весь виворіт готовий показати, труси Вам свої продемонструвати. Адже ви саме цього жадаєте! Вам зі мною не по дорозі! Тут помиїв не буде! Ви помилилися адресою!» ,- заявила вона.

Нагадаємо, що 75-річний Петросян з новонародженим сином викликав бурю емоцій: "очманіти, як на Таню схожий!".

Як повідомляла Politeka, Тетяну Брухунову довели до сказу: "Ну так і народжуйте від слюсарів!".

Також Politeka писала, що Тетяна Брухунова вивалила скандальну правду про свою вагітність:"не найпростіший час".