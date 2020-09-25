Такого від актора багато хто не очікував

Відомий російський актор і шоумен Гарік Харламов приголомшив мережу своєю новою роллю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram комік опублікував нарізку з нового серіалу, в якому він грає головну роль. За сюжетом фільму він потрапляє в майбутнє, де з ним відбуваються різні цікаві ситуації.

Анонс серіалу починається з вельми пікантної сцени, в якій Харламов в ролі гусара підходить до ефектної блондинки в білій сукні, і починає притискатися до неї. Дівчина намагається відштовхнути актора, але той не вгамовується, намагається задерти їй спідницю, промовляючи: «Завтра зі сватами приїду, клянуся».

За дві години анонс серіалу зібрав майже 300 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики.

"Чекаємо Гарік", "Гарік це ти чи що", "Єдине, що мені не подобається у вашому гуморі - відверта вульгарність. Шкода, що вона прогресує», "вже чекаємо", " аби там Петрова не було! А так чекаємо», «впевнений буде весело", "відчуваю це бомба", "Гусар хороший! Гарячий, забавний!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гарік Харламов здивував постарілою зовнішністю. Він позував в машині в кепці і великих окулярах. Комік представився Дідом Макаром.

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