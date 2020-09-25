Стало відомо про інцидент, який стався між російським шоуменом Гаріком Харламовим і актрисою Катерина Ковальчук

Про це розповіла сама артистка, передає Тeleprogramma.pro.

Катерина Ковальчук повідомила, що казус трапився під час зйомок.

"Був смішний момент, коли головний герой сам з собою грав у російську рулетку. У нього було два старовинних пістолета: один заряджений, інший - ні. Моя героїня починає відбирати пістолети, але вийшла накладка. Я трохи не розрахувала, схопившись за зброю, потрапила Гаріку прямо в ніс. У нього навіть пішла кров, але все в підсумку закінчилося добре, ранка була невелика», - поділилася артистка.

Вона додала, що коли стало зрозуміло, що нічого страшного не сталося, всі просто розсміялися.

Зазначимо, Гаріку Харламову після розставання з Христиною Асмус відразу ж приписали роман з російською актрисою і блогером Яною Кошкіної, нібито їх бачили разом на вечірці.

Пізніше Харламову стали сватати ефектну актрису Настасію Самбурську. Як зізналася сама Самбурська, нещодавно вона прочитала в ЗМІ, що у неї роман з Харламовим, хоча вона бачила коміка всього пару раз в житті.

Нагадаємо, що Харламов налякав змінами в зовнішності після хвороби, красномовні кадри: "ось така побочка...".

Як повідомляла Politeka, Харламов після розлучення з Асмус "злетів з котушок", змінившись до невпізнання: «Гусар».

Також Politeka писала, що Харламов показав, як на його зовнішності позначився перенесений вірус, навіть Асмус не впізнає: "це хто?"