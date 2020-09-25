Російська зірка Христина Асмус після розлучення з Гаріком Харламовим відзначилася гучним зізнанням

Про це пише Politeka.net.

Так, актриса поділилася новою публікацією в своєму Особистому Instagram, в якій не змогла стримати емоції.

На знімку Христина Асмус стоїть в компанії Олега Меньшикова і Євгена Марчеллі (обидва одружені), яких російська актриса називає "театральними геніями", і яким вона зізнається в коханні.

"Мої хрещені батьки в театрі! Мої друзі, мої соратники, моя безмежна любов! Коли у тебе такий тил і підтримка, не страшно взагалі нічого! Навіть складна прем'єра з 3 актами в катастрофічно стислі терміни!",- написала актриса в Instagram.

Крім цього, Христина Асмус анонсувала свою появу на театральній сцені після тривалої перерви.

"З усіма запобіжними заходами і в неповному (за законом) залі.. Граємо прем'єру "Дачники". Це буде сміливо і зухвало! Поспішайте! Квитків дуже мало!",- резюмувала зірка в мікроблозі.

"Олег Меньшиков.. я його обожнюю) мій герой", "Олег Меньшиков, крутий актор і людина", " Меньшиков класний! Особливо у фільмі Гоголь", "Христина красуня, головне не падати духом, йти поставленої мети", "Меньшиков завжди дуже стильно виглядає!", "Які всі модні і свіжі!", "Успіху, та прибуде з тобою Сила", - написали шанувальники в коментарях.

Раніше Христина Асмус похваталася незвичайним кадром з поїзда.

Актриса була одягнена в чорний топ з глибоким декольте і в'язаний бежевий капелюшок. Блондинка розповіла, що любить подорожувати на поїздах, тому що це її єдині вихідні.

У поїзді, як зізнається зірка "інтернів", вона може виспатися, повчити текст, прочитати договори, на які постійно не вистачає часу.

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