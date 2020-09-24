Після розриву Христини Асмус з Гаріком Харламовим навколо особистого життя артистів ходить багато чуток і домислів
Як передає Politeka.net, Гаріку Харламову після розставання відразу ж приписали роман з російською актрисою і блогером Яною Кошкіною, яку, нібито, бачили поруч з шоуменом на вечірці у Ляйсан Утяшевої.
Тепер же Харламову сватають ефектну актрису Настасью Самбурську. Як зізналася сама Самбурська, нещодавно вона прочитала в ЗМІ, що у неї роман з Харламовим, хоча вона бачила коміка всього пару раз в житті.
Відзначимо, що у Самбурської в мережі досить багато спокусливих фото, під якими шанувальники залишають масу захоплених компліментів.
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"Труси видать", "Серцеїдка", "Яка ви красуня! Чоловіки повинні до ваших ніг штабелями падати!", "Ти така худенька стала або мені здається?", "Настасья ви красуня. Не можу на вас надивитися в кліпі "П'яна вишня", "Яка ви все-таки красива, висока, струнка, удачі в кар'єрі, і у всіх починаннях", "всі твої фотки, просто бомба", "зухвала мадам", - пишуть користувачі мережі.
Відзначимо, що Самбурська відома за серіалом «Універ», де вона зіграла Христину Соколовську. Крім цього, Самбурська вела російську версію передачі "Ревізор".
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