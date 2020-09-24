Після розриву Христини Асмус з Гаріком Харламовим навколо особистого життя артистів ходить багато чуток і домислів

Як передає Politeka.net, Гаріку Харламову після розставання відразу ж приписали роман з російською актрисою і блогером Яною Кошкіною, яку, нібито, бачили поруч з шоуменом на вечірці у Ляйсан Утяшевої.

Тепер же Харламову сватають ефектну актрису Настасью Самбурську. Як зізналася сама Самбурська, нещодавно вона прочитала в ЗМІ, що у неї роман з Харламовим, хоча вона бачила коміка всього пару раз в житті.

Відзначимо, що у Самбурської в мережі досить багато спокусливих фото, під якими шанувальники залишають масу захоплених компліментів.

"Труси видать", "Серцеїдка", "Яка ви красуня! Чоловіки повинні до ваших ніг штабелями падати!", "Ти така худенька стала або мені здається?", "Настасья ви красуня. Не можу на вас надивитися в кліпі "П'яна вишня", "Яка ви все-таки красива, висока, струнка, удачі в кар'єрі, і у всіх починаннях", "всі твої фотки, просто бомба", "зухвала мадам", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що Самбурська відома за серіалом «Універ», де вона зіграла Христину Соколовську. Крім цього, Самбурська вела російську версію передачі "Ревізор".

Нагадаємо, що Харламов налякав змінами в зовнішності після хвороби, красномовні кадри:"ось така побочка...".

Як повідомляла Politeka, Харламов після розлучення з Асмус "злетів з котушок", змінившись до невпізнання: «Гусар».

Також Politeka писала, що Харламов показав, як на його зовнішності позначився перенесений вірус, навіть Асмус не дізнається: "це хто?".