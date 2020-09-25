Відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, показала себе на відпочинку

На фото красуня здалася в чорному купальнику і футболці. Зірка задерла руки, сховавши їх у волоссі. Ярослава, так звуть дівчину, посміхалася і стояла на березі моря. Ноги у співачки були у воді. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бачили" 50 відтінків сірого"? Як вам? Я пішла дивитися... P. S. До речі, сьогодні Всесвітній день моря", - написала під фото SLAVIA.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться написати: так виглядає рай.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, підкорила формами на відпочинку.

Артистка на яхті позувала в чорному купальнику з принтом з квітів. Хоча зірка і постала спиною до фотографа, все ж він зміг відобразити, як ідеально на красуні сидить купальник без лямок.

Повідомлялося, що співачка і дружина Дзідзьо Slavia похвалилася ідеальною фігурою в кліпі на свою нову пісню.

Піснею "Я тобі не мамка" Ярослава Притула-Хома закликає жінок виходити з-за широких спин своїх чоловіків і реалізуватися як особистість.

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