Відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, показала себе на відпочинку
На фото красуня здалася в чорному купальнику і футболці. Зірка задерла руки, сховавши їх у волоссі. Ярослава, так звуть дівчину, посміхалася і стояла на березі моря. Ноги у співачки були у воді. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Бачили" 50 відтінків сірого"? Як вам? Я пішла дивитися... P. S. До речі, сьогодні Всесвітній день моря", - написала під фото SLAVIA.
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Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться написати: так виглядає рай.
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, підкорила формами на відпочинку.
Артистка на яхті позувала в чорному купальнику з принтом з квітів. Хоча зірка і постала спиною до фотографа, все ж він зміг відобразити, як ідеально на красуні сидить купальник без лямок.
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Ая ще Politeka писала, що красуня-дружина DZIDZIO полонила ідеальними вигинами в короткому топі і пейзажем
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