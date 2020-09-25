Известная украинская певица SLAVIA, жена DZIDZIO, показала себя на отдыхе
На фото красотка показалась в черном купальнике и футболке. Звезда задрала руки, спрятав их в волосах. Ярослава, так зовут девушку, улыбалась и стояла на берегу моря. Ноги у певицы были в воде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Видели "50 оттенков серого"? Как вам? Я пошла смотреть... P.S. Кстати, сегодня всемирный день моря", - написала под фото SLAVIA.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: так выглядит рай.
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица SLAVIA, жена DZIDZIO, покорила формами на отдыхе.
Артистка на яхте позировала в черном купальнике с принтом из цветов. Хотя звезда и предстала спиной к фотографу, все же он смог запечатлеть, как идеально на красотке сидит купальник без лямок.
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