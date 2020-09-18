Известная украинская певица Ярослава Притула-Хома (SLAVIA), жена популярного артиста DZIDZIO, похвасталась отдыхом

На фото певица показалась в красном закрытом купальнике, а образ дополнила стильными зеркальными очками. Волосы у звезды были распущены. Жена DZIDZIO без стыда демонстрировала свои упругие формы, позируя на яхте. На еще одном кадре SLAVIA стояла у паруса, а на последнем - показалась вместе с подружками в аналогичных нарядах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Воздух и вода - моя стихия", - написала красотка под фотографиями в Инстаграм.

Фанаты поставили почти 400 лайков и написали комментарии:

"Красота", "Спасательницы Малибу", "Такая солнечная", "Вау, бомба", "Просто круто. Непревзойденная", "Прекрасные воспоминания о лете. Супер".

Сообщалось, что известная украинская певица SLAVIA, жена DZIDZIO, покорила формами на отдыхе.

Артистка на яхте позировала в черном купальнике с принтом из цветов. Хотя звезда и предстала спиной к фотографу, все же он смог запечатлеть, как идеально на красотке сидит купальник без лямок, на раадость фанатов.

Также певица надела игривые мини-шорты. Последние немного обтянули упругие ягодицы и подчеркнули их объем.

Напомним, красотка-жена DZIDZIO пленила идеальными изгибами в коротком топе и пейзажем

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