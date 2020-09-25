Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, розбурхала фото з новим образом

Популярна модель балує фанатами новими кадрами, кожен раз вражаючи при цьому витонченими образами. Оскільки модель любить експериментувати з нарядами, двічі в одних і тих же сукнях вона не з'являється. Бахарі воліє яскраві кольори, тому привернути увагу не складає труднощів.

На одному з таких ефектних фото Гюль показала, як позує в коротенькій сукні кислотно-салатового відтінку. При цьому для більшої пікантності модель ледь помітно зав'язала шнурочки на декольте і навіть приспустила рукава.

"Так важливо оточити себе енергією, яка потрібна вам, щоб рости і стати кращою версією себе. Приберіть речі зі свого життя. Не чіпляйтеся за те, що потрібно для виходу. Не змушуйте нічого залишатися колишнім. Вся справа в змінах і зростанні. Відпустіть, вибираючи при цьому те, що входить в ваш коло і ауру. Реорганізуйте і змініть пріоритети цінностей і того, що для вас важливо. Іноді можна заборонити людям доступ до вас, щоб досягти більш високого рівня-це підвищення. Це нормально - не бути тією ж людиною, якою ти був - це еволюція», - зазначила модель під фото.

Фанати відповіли відразу:

"дуже дуже красиво, ти приголомшлива,» «красивий образ витонченої дітки», «ви прекрасні», «О Боже! Це кошмар. Часто менше фотошопу-значить більше! Ой! 🤣 ", "Красиво ❤❤❤❤❤", "красиві фотографії», «красива ти😍 😍 😍 😍», «добре виглядати просто незаконно", " ти така красива дівчина.", "Приголомшливий образ! 💜 ", "Ням 😋 ням 😋», «Der Look ist einfach nur nice😍 😍 👍 🏾»," ідеальна картинка👍 👌 👏 🤩 🤩".

Ми також писали, що дівчина показує свої образи в соціальній мережі Instagram, рекламуючи одяг в рамках співпраці з модними компаніями. При цьому двічі в одному і тому ж вбранні вона не з'являється. Гюль також не переходить меж дозволеного - не оголиться повністю, не рекламує бікіні і позує майже завжди в сукнях.

Проте, бувають і винятки. Наприклад, коментатори високо оцінили пост з фото, в якому Бахарі позувала в червоному спортивному костюмі, та ще й оголивши бюст в такому ж червоному ліфчику. Дівчина не тільки зважилася на зухвалу позу, але і чи не вперше показала дещо зайве.

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