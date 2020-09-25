У королеви Британії Єлизавети II незабаром з'явиться ще один правнук

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з офіційної заяви Букінгемського палацу в Instagram.

Відзначається, що принцеса Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк готуються до народження первістка.

"Її Королівська Високість принцеса Євгенія і Містер Джек Бруксбанк дуже раді повідомити, що на початку 2021 року вони чекають дитину", - написано в повідомленні.

За кілька годин пост з новиною зібрав майже 300 тисяч лайків. Фолловери привітали пару в коментарях.

"Вона і її сестра-справжня заслуга сім'ї", "чудова новина, вітаю", " Вау! Нарешті з'явиться ще одна королівська дитина", "це такі чудові новини! Так рада за них! ️ Вітаю Євгенію та Джека", "Яке радісне оголошення!", "Нарешті хороші новини!",- пишуть користувачі мережі.

Як відомо, принцеса Євгенія - це дочка сина Єлизавети II Ендрю. Восени 2018 року вона вийшла заміж за англійського бізнесмена. Принцеса Євгенія є десятою в лінії успадкування трону.

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