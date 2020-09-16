Принц Гаррі продовжує страждати після втечі з Меган Маркл з королівського палацу

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, вчора, 15 Вересня, принц Гаррі відзначав своє 36-річчя.

Згідно з традиціями, його в соціальних мережах привітала королівська сім'я.

Але шанувальникам колишніх герцогів здалося, що члени монаршої сім'ї зробили це без особливого ентузіазму і щирості.

У відмові принца Гаррі від королівських привілеїв у Єлизавети II звинувачують саме Меган Маркл, яка нібито погано вплинула на сина принцеси Діани. Хоча сам Гаррі неодноразово заявляв, що ініціатива про переїзд з палацу виходила саме від нього.

Після таких слів зв'язок між членами королівської сім'ї налагодився, але своїм "сирим" привітанням Букінгемський палац породив нову хвилю чуток про конфлікт з принцом Гаррі.

Герцоги Кембриджські опублікували спільне фото з Гаррі, під яким написали: "Вітаємо принца Гаррі з днем народження". Цікаво, що на знімку немає Меган Маркл.

Схожі привітання з фото з'явилися в Instagram-акаунтах принца Чарльза і королеви Єлизавети II, де так само немає герцогині Меган Маркл.

"Хороші дні, коли принц Гаррі ще був щасливий", "вітаємо герцогів Кембриджських за їх елегантність навіть з тими, хто цього не заслуговує", "Просто представив сьогодні Меган, яка дуже зла на Гаррі, тому що її немає на цій фотографії! Бідний Гаррі!", "Гаррі виглядає щасливішим на цій фотографії, ніж ми бачили його за довгий час", "ти виграєш, Вільям. Тому що у тебе є Кейт", "Без щирості написано", "В ті часи, коли йому дозволялося веселитися. Ми давно не бачили, щоб він так сумно посміхався", - написали шанувальники в коментарях під публікацією.

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