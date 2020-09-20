Принц Гаррі не очікував такого ставлення до себе з боку королівської сім'ї
Про це пише британський таблоїд The Daily Mail.
Як відомо, 15 вересня принц Гаррі відзначав своє 36-річчя.
І за традицією, члени королівської сім'ї в соціальних мережах привітали колишнього герцога зі знаменним днем. Однак, у вітальних публікаціях не було жодної згадки його дружини Меган Маркл.
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Як стверджує Королівський експерт Аманда Плателл, зневага до Маркл з боку Букінгемського палацу стала очевиднішою, коли на одному з фото з принцом Гаррі і Вільямом була герцогиня Кембриджська.
За словами Аманди, такий вчинок королівського палацу сильно поранив принца Гаррі, який переїхав з Меган Маркл до США.
"Незважаючи на те, що палацовий протокол диктує, щоб подружжя не включалося у фотографії іменинників Королівського прізвища, принцу Гаррі, мабуть, дуже боляче було бачити, що зображення, підібрані до вітальних постів його бабусі, батька і брата, були без Меган», – додала вона в коментарії журналістам.
Дана ситуація розділила шанувальників Букінгемського палацу відразу на два табори. Деякі встали на бік Меган Маркл, яку у Єлизавети II вирішили "забути". Але були й такі, які нагадали, що сама Меган не сильно сумувала, коли її вітали з днем Народження і фотографією, де не було принца Гаррі.
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15 Вересня принц Гаррі відзначав своє 36-річчя. Герцоги Кембриджські опублікували спільне фото з Гаррі, під яким написали:"вітаємо принца Гаррі з днем народження". Цікаво, що на знімку немає Меган Маркл.
Схожі привітання з фото з'явилися в Instagram-акаунтах принца Чарльза і королеви Єлизавети II, де так само немає герцогині Меган Маркл.
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