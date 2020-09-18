Секрети королівської сім'ї можуть розкрити всім бажаючим

Вчинок принца Гаррі довів до люті його брата Вільяма та інших членів королівської сім'ї

Про це пише британський таблоїд The Sun.

За інформацією інсайдерів, принц Вільям був розлючений після того, як дізнався про угоду принца Гаррі з відеосервісом Netflix.

Гнів герцога Кембриджського можна пояснити тим, що популярний Netflix займається виробництвом серіалу "Корона", який був присвячений правлінню монарха Єлизавети II.

Дія нового сезону, прем'єра якого запланована на листопад 2020 року, розгортається в 1980-і роки. Серед іншого, в ньому покажуть, через що був зруйнований шлюб принцеси Діани і принца Чарльза. Особливу увагу буде приділено розладу харчової поведінки, яким страждала мати принців Вільяма і Гаррі.

Обізнані джерела запевняють, що принц Вільям з іншими членами королівської сім'ї прийшли в лють через те, що Гаррі уклав угоду з компанією, яка показує «Корону».

«Це лише останній в довгому списку конфліктів між братами, в якому є і більш делікатні питання, ніж страждання їх матері», — цитує британський таблоїд інсайдера з оточення королівської сім'ї.

Раніше ми розповідали, як у Єлизавети II ефектно провчили принца Гаррі.

15 Вересня, принц Гаррі відзначав своє 36-річчя. Герцоги Кембриджські опублікували спільне фото з Гаррі, під яким написали:"вітаємо принца Гаррі з днем народження". Цікаво, що на знімку немає Меган Маркл.

Схожі привітання з фото з'явилися в Instagram-акаунтах принца Чарльза і королеви Єлизавети II, де так само немає герцогині Меган Маркл.

Але шанувальникам колишніх герцогів здалося, що члени монаршої родини привітали принца Гаррі особливого ентузіазму і щирості і додали, що він такого не заслужив.

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