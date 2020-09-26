Зірки - народ емоційний, тому нерідко виходять заміж, не зваживши всі "за" і "проти"

Нещодавно українська співачка Аліна Гросу зізналася, що розлучилася зі своїм чоловіком через півроку після пишного весілля. Як зізналася зірка, чоловік запропонував їй пожити окремо. На цьому і закінчилися Їхні стосунки.

Politeka.net згадувала, хто ще із зірок розлучався з чоловіками буквально відразу після весілля.

Американська зірка Дженніфер Лопес була одружена з танцюристом Крісом Джаддом чотири місяці. Чоловікові не подобалася підвищена увага преси до їх шлюбу. До речы, танцюрист заробив на розлученні 15 млн доларів.

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка зараз бореться з раком, була одружена з бізнесменом Олафом Шварцкопфом два місяці. Актриса не витримала грубості чоловіка і повернулася в Росію з Німеччини, де прожила так недовго.

Світська левиця Кім Кардашьян була одружена з баскетболістом Крісом Хамфрісом 72 дні. Цей шлюб в пресі називали фейковим, адже парочка змогла заробити на ньому 18 мільйонів доларів і підвищену увагу преси.

Співачка Брітні Спірс вийшла заміж за друга свого дитинства Джейсона Александера в Лас-Вегасі. Весілля відбулося в 2004 році, але через 55 годин було анульоване.

Шлюб Памели Андерсон і Кіда Рока тривав п'ять місяців, хоч молоді і влаштували неймовірно круту пляжну вечірку на підтвердження своєї любові.

Нагадаємо, що спекотна Джей Ло зігнулася як кішка, показавши свою головну гордість, фото: "Латинська королева!".

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