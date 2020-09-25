51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает покорять социальные сети

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз звезда опубликовала жаркий кадр в своем личном Instagram.

Скорее всего, что это кадр из нового клипа Дженнифер Лопес, который она записала с не менее известным певцом Малумой, поскольку 51-летняя звезда отметила его в своей публикации.

На снимке Дженнифер Лопес предстала перед фанатами в новом образе: звезда сделала "химию" на голове, яркий макияж и подобрала удивительные серьги.

Более того, в кадре 51-летняя звезда без стыда изогнулась как кошка, а на заднем плане можно увидеть посторонних мужчин. Также можно предположить, что этой позой красотка пыталась акцентировать внимание на своей главной гордости - "пятой" точке.

"Четыре часа...", - подписала Дженнифер Лопес новый снимок, посвященный премьере клипа с Малумой.

Публикация пришлась по душе фанатам Джей Ло, из-за чего они засыпали ее восторженными комментариями.

"Ты так хорошо выглядишь, я не могу ждать", "Я так взволнован!", "Латинская королева", "Так хорошо без волос", "Боже, ты такая красивая", "Люблю тебя очень сильно", "Вы увидите, что это будет чудесная песня", "Я так рад все увидеть", "Мой кумир, не могу дождаться", - написали они под снимком.

Ранее мы рассказывали, как Дженнифер Лопес устроила игры с молодым красавчиком.

Красотка, которая абсолютно не выглядит на свой возраст, появилась на видео с горячим красавчиком - колумбийским певцом и композитором Малумой.

Лопес была в обтягивающем топе, который едва ли что-то прикрывал, при этом позволившим полюбоваться на ее пресс. Также певица нарядилась в костюм и шубу и сделала прическу в виде кудрявых локонов, зачесанных наверх.

Кроме того, знойная красотка едва ли не целовалась с молодым красавчиком.

Напомним, Дженнифер Лопес заткнула за пояс молоденьких моделей неожиданным видео

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