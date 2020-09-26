Звезды – народ эмоциональный, поэтому нередко выходят замуж, не взвесив все «за» и «против»

Недавно украинская певица Алина Гросу призналась, что развелась со своим мужем через полгода после пышной свадьбы. Как призналась звезда, мужчина предложил ей пожить раздельно. На этом и закончились их отношения.

Politeka.net вспоминала, кто еще из звезд разводился с мужьями буквально сразу после свадьбы.

Американская звезда Дженнифер Лопес была замужем за танцором Крисом Джаддом четыре месяца. Мужчине не нравилось повышенное внимание прессы к их браку. Кстати, танцор заработал на разводе 15 млн долларов отступных.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, была замужем за бизнесменом Олафом Шварцкопфом два месяца. Актриса не выдержала грубости супруга и вернулась в Россию из Германии, где прожила так недолго.

Светская львица Ким Кардашьян была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом 72 дня. Этот брак в прессе называли фейковым, ведь парочка смогла заработать на нем 18 миллионов долларов и повышенное внимание прессы.

Певица Бритни Спирс вышла замуж за друга своего детства Джейсона Александера в Лас-Вегасе. Свадьба состоялась в 2004 году, но спустя 55 часов была аннулирована.

Брак Памелы Андерсон и Кида Рока продлился пять месяцев, хоть молодые и устроили невероятно крутую пляжную вечеринку в подтверждение своей любви.

Напомним, что знойная Джей Ло изогнулась как кошка, показав свою главную гордость, фото: "Латинская королева!".

Также Politeka писала, что Алина Гросу поразила новым откровением о разводе и расставила все точки: "Я не буду...".

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