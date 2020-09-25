Украинская певица и актриса Алина Гросу расставила все точки по поводу своего развода

Как передает Politeka.net, об этом знаменитость заявила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она стала гостьей Екатерины Осадчей в программе "Светская жизнь" и опубликовала совместные фото со съемок.

"Дала сегодня последнее свое интервью на тему развода, где расставила все точки. Более мусолить эту тему и отвечать на вопросы о прошлом я не буду. Жизнь не заканчивается, идем вперед! Спасибо, @kosadcha, за приятную беседу ❤️ смотрите в субботу на 1 + 1 🙌🏽", - поделилась Алина Гросу в описании.

На снимках исполнительница запечатлена в ярком красном платье в белый горошек и красных туфельках на высоких каблуках. Девушка сделала себе пышную прическу, зачесав волосы назад. Екатерина Осадчая для программы нарядилась в серебристое платье и подобрала туфли под тон, а на голову нацепила миниатюрную шляпку - этот атрибут уже давно стал визитной карточкой телеведущей.

Пользователи социальной сети поддержали Алину Гросу в связи с нелегким событием и похвалили актрису за приятную внешность:

"Молодец, у тебя будет хорошо! Ты у себя одна!)))"; "Вы умничка))))"; "Правильно только вперед и не оглядываться назад"; "У вас очень красивое стильное платье в горошек!"; "Умничка!!! Так держать!!".

Недавно Алина Гросу развелась с бизнесменом из РФ Александром Комковым, их брак начал рушиться уже через несколько месяцев после пышной свадьбы. По словам певицы, муж предложил пожить отдельно и намекнул на отношения с другим человеком.

Напомним, Алина Гросу в громадном декольте показала, чем покоряет мужчин.

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