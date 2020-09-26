Відома українська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про відпочинок

На фото Олена показала себе в білому топі і трусиках. Зірка стояла на яхті, а на тлі можна побачити водну гладь. Модель вирішила залишити волосся розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, демонструючи всі достоїнства фігури. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Думками на яхті, жопою на дивані.

Де б ви хотіли зараз опинитися? Тільки відповідайте перше що прийшло в голову. Я на Мальдівах", - написала Омович під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Думками в барі жопой на парі", "шалено красива", "Хм, я б хотів бути де-небудь, де я зможу смачно поїсти", "ідеальна", "Моя кішечка", "я просто хочу бути поруч з коханим", "здорова сім'я не підтримує дух", "мені добре на диванчику", "Ох, яке тіло".

Повідомлялося, що відома українська модель Олена Омович продемонструвала спокусливу фігуру в шкіряних нарядах.

У себе в Instagram модель опублікувала серію фото, на яких позувала в красивих осінніх нарядах. Омович продемонструвала відразу кілька осінніх луків, які звели з розуму її шанувальників.

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