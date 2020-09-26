Известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала про отдых

На фото Алена показала себя в белом топе и трусиках. Звезда стояла на яхте, а на фоне можно увидеть водную гладь. Модель решила оставить волосы распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, демонстрируя все достоинства фигуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Мыслями на яхте, жопой на диване🤪 Где бы вы хотели сейчас оказаться? 😈Только отвечайте первое что пришло в голову👇🏻 Я на Мальдивах🤗

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"Мыслями на яхте, жопой на диване.

Где бы вы хотели сейчас оказаться? Только отвечайте первое что пришло в голову. Я на Мальдивах", - написала Омович под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мыслями в баре жопой на паре", "Безумно красивая", "Хм, я бы хотел быть где-нибудь, где я смогу вкусно поесть", "Идеальная", "Моя кошечка", "Я просто хочу быть рядом с любимым", "Здоровая семья не поддерживает дух", "Мне хорошо на диванчике", "Ох, какое тело".

Сообщалось, что известная украинская модель Алена Омович продемонстрировала соблазнительную фигуру в кожаных нарядах.

У себя в Инстаграм модель опубликовала серию фото, на которых позировала в красивых осенних нарядах. Омович продемонстрировала сразу несколько осенних луков, которые свели с ума ее поклонников.

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