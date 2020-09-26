Известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала про отдых

На фото Алена показала себя в белом топе и трусиках. Звезда стояла на яхте, а на фоне можно увидеть водную гладь. Модель решила оставить волосы распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, демонстрируя все достоинства фигуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мыслями на яхте, жопой на диване.

Где бы вы хотели сейчас оказаться? Только отвечайте первое что пришло в голову. Я на Мальдивах", - написала Омович под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мыслями в баре жопой на паре", "Безумно красивая", "Хм, я бы хотел быть где-нибудь, где я смогу вкусно поесть", "Идеальная", "Моя кошечка", "Я просто хочу быть рядом с любимым", "Здоровая семья не поддерживает дух", "Мне хорошо на диванчике", "Ох, какое тело".

Сообщалось, что известная украинская модель Алена Омович продемонстрировала соблазнительную фигуру в кожаных нарядах.

У себя в Инстаграм модель опубликовала серию фото, на которых позировала в красивых осенних нарядах. Омович продемонстрировала сразу несколько осенних луков, которые свели с ума ее поклонников.

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