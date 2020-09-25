Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном виде
На фото красотка показалась в рубашке и топе. Звезда без стыда демонстрировала свой бюст, а волосы оставила распущенными. Омович сидела за столом и ела пасту, странно смотря на содержимое в тарелке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Неплохо", - было подписано фото в виде черно белого мема.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется сказать: "О, Боже, что произошло?".
Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович блеснула загорелым телом в белом бикини с пикантным вырезом.
На одном из таких фото эффектная модель с загорелой кожей показала себя на отдыхе. Белый купальник выгодно подчеркнул ее пышные формы, на радость фанатов модели.
Мы писали, что известная модель Алена Омович повеселилась в постели в белом белье.
В этот раз Алена сразила образом в белом белье, позируя с ноутбуком в руках на постели. Фанаты сразу начали активно комментировать фотографию, где Омович практически ничего не прикрыла, а только демонстрировала.
Напомним, украинская Кардашьян в коже и ботфортах свела с ума аппетитными формами
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