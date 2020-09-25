Популярний російський співак Філіп Кіркоров показав себе в яскравому образі на відпочинку

Як передає Politeka.net, свіже фото артист опублікував у себе в Instagram. Кіркоров стояв на тлі моря в рожевій сорочці і світлих штанях з пальмовим листям. Образ епатажний співак доповнив леопардовою кепкою.

"Дякую моєму гостинному другові @iliaskokotos за літо'2020. Ці Грецькі канікули ми точно будемо згадувати з дітьми завжди! Заряд бадьорості та позитиву накопичили на цілий рік вперед! І я знаю місце, де будь-яке твоє бажання передбачають і виконують за лічені секунди», - написав Кіркоров.

За дві години його фото оцінили понад 15 тисяч разів. Не пройшла повз співачка Світлана Лобода і залишила лайк. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Ну дуже красивий! Як добре, що ви чудово відпочили цього року!", "Я рада за Вас, що Ви так класно і продуктивно відпочили!", "Шикарний", "Відмінний стиль, як і форма! Став струнким!", "Шалено красивий і відпочивший!", "Чому завжди один або з дітьми, Де кохана..? Філіп, обожнюю тебе, ти суперрр», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Кіркоров дійсно відпочив цього літа. Після тривалої самоізоляції він відправився на курорт з дітьми, після чого поїхав відпочивати один.

Нагадаємо, що гучний переполох у родині Кіркорова: що відомо про госпіталізацію співака.

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