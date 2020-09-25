Король поп-сцени Філіп Кіркоров терміново перервав свою відпустку в Сонячній Греції
Про це пише видання Московський комсомолець.
Як відомо, 24 вересня в ЗМІ почали з'являтися чутки про те, що у 88-річного Бедроса Кіркорова серйозні проблеми зі здоров'ям.
Більш того журналісти стверджували, що Кіркорова-старшого терміново госпіталізували в клініку, поки його син розважається в Сонячній Греції.
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Сам Філіп Кіркоров підтвердив, що у його батька проблеми зі здоров'ям, тому він змушений перервати свій відпочинок в Європі.
Король поп-сцени в спілкуванні з журналістами також висловив надію, що з його батьком все буде добре.
«Я в літаку, вилітаю з Греції в Москву. Сподіваюся, все добре буде... Я тому терміново повертаюся. Вік, що говорити - татові 89 рік пішов. Госпіталізований з серцем. Стільки всього навколо, всякої зарази!» ,- підкреслив Філіп Кіркоров в коментарі виданню.
Раніше Філіп Кіркоров показав, як потрібно насолоджуватися життям.
Так, 53-річний співак похвалився свіжим кадром з відпустки, який він проводить у Греції.
На фото Кіркоров позує на березі моря, а на задньому плані видніється мальовничий пейзаж і яхта.
Співак вірний своєму екстравагантному стилю: навіть на відпочинку він одягнений в яскравий і незвичайний костюм від відомого бренду. Кіркоров позує, тримаючи біля вуха телефон.
Нагадавши, Кіркоров не встояв перед спокусливою Орбакайте з новою стрижкою.
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