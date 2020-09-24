Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров показав себе в яскравому образі на відпочинку

Артист поділився свіжим знімком з Греції в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кіркоров позує на березі моря, а на задньому плані видніється мальовничий пейзаж і яхта.

Співак вірний своєму екстравагантному стилю: навіть на відпочинку він одягнений в яскравий і незвичайний костюм від відомого бренду. Кіркоров позує, тримаючи біля вуха телефон.

"Алло, Москва? Виїжджаю! Везу сонце і відмінний настрій!",- підписав знімок артист.

Його шанувальники тут же почали коментувати фото.

"З Богом гарного шляху, сонячний настрій і всього самого найкращого", "цікава поза", "на сонці завжди гарний настрій!", "Філіп ви у відмінній формі", "Філіп - неймовірно красивий! Фото - чарівне ... витвір мистецтва!", "Фотка класна! Яскравий, позитивний і сонячний!", "Тобі не соромно", "ви самі Сонце", "дітки скучили", "Філя морячок", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кіркоров похвалився своїм багатством і успіхом, убивши наповал «сяючим» чином. Король російської поп-сцени поділився новим жартівливим відео в своєму Instagram.

На кадрах популярний співак щосили відривається під свою власну пісню «Ролекс», яку він виконує дуетом з блогером і репером Dava.

На відео можна побачити Кіркорова в стильних шортах, футболці і кепці, який танцює під музику на тлі моря.

Нагадаэмо, Кіркоров не встояв перед спокусливою Орбакайте з новою стрижкою.

Як повідомляла Politeka, Кіркоров в блискучих шльопанцях вирішив розважитися і поплатився за хвастощі: «блазень гороховий».

Також Politeka писала, що 9-річний син Стоцької вразив схожістю з Кіркоровим, нове фото підірвало мережу.